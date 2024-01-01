GoodVision هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمصممي نماذج المرور والمساحين في المدن الذكية. فهو يوفر أدوات أتمتة لمراحل مختلفة من مشاريع حركة المرور، بما في ذلك جمع بيانات حركة المرور بالذكاء الاصطناعي، ونمذجة حركة المرور، والتحكم في حركة المرور في الوقت الفعلي. باستخدام GoodVision، يمكن للمستخدمين جمع بيانات حركة المرور لاستطلاعاتهم بسهولة والاستفادة من المعايرة الآلية لنموذج حركة المرور، مما يوفر الوقت في العمل اليدوي. توفر الأداة أيضًا أحداث مرورية مفصلة ودقيقة لأنظمة التحكم في حركة المرور في الوقت الفعلي. وتستفيد GoodVision من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير التحكم في حركة المرور التكيفي وحلول التخطيط الحضري، مما يسمح بتدفق حركة المرور بناءً على رؤى مرورية دقيقة للغاية. ويساعد ذلك في معالجة الازدحام المروري في المناطق الحضرية، الذي يؤدي إلى تلوث الهواء، والحوادث، وخسائر اقتصادية كبيرة. أصبحت إدارة حركة المرور مشكلة حاسمة ومعقدة للبلديات على مستوى العالم. وتشير شهادات العملاء إلى أن GoodVision شريك محترف يقدم قيمة مع تكنولوجيا ومنتجات التعرف على الصور. وقد تم الإشادة بقدرتها على الابتكار ومساهمتها في المشاريع البحثية الناجحة. تعتبر الأداة متقدمة وسريعة وموثوقة وتوفر تمثيلات مرئية تسهل تفسير البيانات لمختلف تدفقات التنقل. تقدم GoodVision العديد من المنتجات، بما في ذلك GoodVision Video Insights وGoodVision LiveTraffic. توفر الشركة أيضًا موارد مثل المدونة ودراسات الحالة وبوابة المساعدة. وهي موثوقة من قبل العديد من المنظمات وتسمح للمستخدمين بالاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بها للحصول على آخر التحديثات والأخبار. سياسات الخصوصية وشروط الخدمة متاحة أيضًا على موقعهم الإلكتروني.

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