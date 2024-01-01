يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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منصة الاتصالات ذات التعليم العالي المصممة للجيل Z. Goodkind عبارة عن منصة للفيديو والرسائل النصية وروبوتات الدردشة التي تثق بها فرق التعليم العالي لزيادة تسجيل الطلاب والاحتفاظ بهم.

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