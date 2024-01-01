Goodkind

Goodkind

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الموقع الإلكتروني: goodkind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Goodkind على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الاتصالات ذات التعليم العالي المصممة للجيل Z. Goodkind عبارة عن منصة للفيديو والرسائل النصية وروبوتات الدردشة التي تثق بها فرق التعليم العالي لزيادة تسجيل الطلاب والاحتفاظ بهم.

الموقع الإلكتروني: goodkind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Goodkind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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