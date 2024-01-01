Goodfin

Goodfin

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الموقع الإلكتروني: goodfin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Goodfin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ارفع مستوى مواردك المالية - انضم إلى مجتمعنا الحصري للاستثمار في الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم وزيادة ثروتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: goodfin.com

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