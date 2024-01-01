Goodcall

Goodcall

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الموقع الإلكتروني: goodcall.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Goodcall على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الذكاء الاصطناعي للمحادثة للشركات الصغيرة. خدمة الرد التي تتلقى رسالة وتشارك ساعات العمل وسياسة كوفيد والموقع وطلب الطعام وحجوزات الطاولة والمزيد. إنه يعمل دائمًا من أجلك، وهو مجاني لمالك أعمال منفرد ويستغرق الإعداد بضع دقائق فقط.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: goodcall.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Goodcall. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

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Podium

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Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

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