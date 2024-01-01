Godmode

Godmode

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الموقع الإلكتروني: godmode.space

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Godmode على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Godmode عبارة عن منصة ويب للوصول إلى صلاحيات التشغيل الآلي لـ autoGPT وbabyAGI. لا يزال عملاء الذكاء الاصطناعي في مهدهم، لكن قدراتهم تنمو بسرعة، ونأمل أن يمكّن Godmode المزيد من الأشخاص من الاستفادة من عملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين حتى في هذه المرحلة المبكرة. Godmode مستوحى من Auto-GPT وBabyAGI، ويدعم GPT-3.5 وGPT-4. Godmode هو مشروع من تأليف @_Lonis_ و @emilahlback. انضم إلى خادم Discord الخاص بنا للحصول على المساعدة ومناقشة المشروع والحصول على إشعارات بشأن التحديثات.

الموقع الإلكتروني: godmode.space

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