Godmode عبارة عن منصة ويب للوصول إلى صلاحيات التشغيل الآلي لـ autoGPT وbabyAGI. لا يزال عملاء الذكاء الاصطناعي في مهدهم، لكن قدراتهم تنمو بسرعة، ونأمل أن يمكّن Godmode المزيد من الأشخاص من الاستفادة من عملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين حتى في هذه المرحلة المبكرة. Godmode مستوحى من Auto-GPT وBabyAGI، ويدعم GPT-3.5 وGPT-4. Godmode هو مشروع من تأليف @_Lonis_ و @emilahlback. انضم إلى خادم Discord الخاص بنا للحصول على المساعدة ومناقشة المشروع والحصول على إشعارات بشأن التحديثات.

الموقع الإلكتروني: godmode.space

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