بدائل - GoalSpan

Asana

Asana

asana.com

Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Coda

Coda

coda.io

Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.

Fibery

Fibery

fibery.io

مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.

Wrike

Wrike

wrike.com

منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة لإدارة الأفراد تعمل على تمكين قادة الأفراد من بناء فرق مشاركة وعالية الأداء، وإلهام الثقافات الفائزة، واتخاذ قرارات عمل إستراتيجية تعتمد على البيانات.

Hive

Hive

hive.com

منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.

15Five

15Five

15five.com

يعمل برنامج 15Five على رفع مستوى أداء الموظفين ومشاركتهم من خلال طرح الأسئلة بشكل مستمر وبدء المحادثات الصحيحة.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.

Profit.co

Profit.co

profit.co

برنامج OKR الذي يساعدك على تنفيذ إستراتيجيتك. التركيز على الأهداف. قياس التقدم المحرز الخاص بك. تحقيق النتائج.

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.

Range

Range

range.co

وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...

WorkBoard

WorkBoard

myworkboard.com

قم بمواءمة النتائج وتنسيق العمل الهادف وتمكين المساءلة عبر المنظمات الموزعة.

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

أخرج الأفضل في فريقك. منصة واحدة للتواصل مع أعضاء فريقك وتعزيز الثقة. واجه التحديات وقم ببناء نقاط القوة حتى يتمكن فريقك من القيام بأفضل ما لديه.

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

يقدم OnePlan محفظة Microsoft Office 365 الإستراتيجية وحلول الإدارة المالية وإدارة الموارد التي تناسب احتياجات كل مكتب إدارة المشاريع.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

إن Inspire Software عبارة عن منصة متكاملة وشاملة ومستمرة لإدارة الأداء - بما في ذلك الأداء والأهداف أو الأهداف والأهداف الرئيسية والتعليقات و1:1 والتقدير والتعلم واستطلاعات النبض - لتحسين تنفيذ الإستراتيجية وخلق النمو.

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

قم بمواءمة مؤسستك من خلال تحديد الأهداف الفعالة المستندة إلى OKR، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، وتتبع أداء الموظفين. إدارة فريق يصل إلى 3 مستخدمين مجانًا.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

منصة OKR تستخدمها المنظمات الطموحة في أكثر من 70 دولة. حر للابد. أهداف غير محدودة. أفضل الدعم والموارد.

Apptio

Apptio

apptio.com

Apptio هي شركة مقرها بلفيو، واشنطن تأسست في عام 2007 وتقوم بتطوير برامج إدارة الأعمال التكنولوجية كخدمة (SaaS) التطبيقات. تم تصميم تطبيقات Apptio Enterprise لتقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإبلاغها لأغراض التخطيط ووضع الميزانية والتنبؤ. توفر خدمات Apptio أدوات لمديري تكنولوجيا المعلومات لإدار...

Swit

Swit

swit.io

Swit عبارة عن منصة تعاون جماعي على مستوى الشركة، تجمع بسلاسة بين إدارة الدردشة الجماعية وإدارة المهام في مكان واحد مناسب.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...

Betterworks

Betterworks

betterworks.com

قم بتوحيد مؤسستك وتمكين موظفيك من الأداء من خلال التوافق والالتزام والشفافية

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Peoplebox هو برنامج للمشاركة والأداء يتيح لك تعزيز المشاركة والاحتفاظ من خلال تدريب المديرين باستخدام رؤى التعليقات وأدوات الأداء.

Ally.io

Ally.io

ally.io

يوفر Ally.io أفضل برامج OKR في فئتها. تعرف على كيف يمكن لشركتك قياس الأهداف وتتبع الأداء.

Tability

Tability

tability.app

احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.

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