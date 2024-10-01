بدائل - Go1
Physics Wallah
physicswallah.live
الفيزياء هي الحب.التحضير الثاني عشر لـ IIT JEE & NEET. دروس مباشرة، محاضرات فيديو، سلسلة اختبارات، ملاحظات حكيمة للمحاضرات، واجبات موضوعية مع أفضل الأسئلة، تمرين ديناميكي وغير ذلك الكثير.
Udemy
udemy.com
Udemy, Inc. هي منصة تعليمية أمريكية عبر الإنترنت تستهدف البالغين والطلاب المحترفين. تأسست في مايو 2010 على يد إرين بالي، وجاجان بياني، وأوكتاي كاجلار. اعتبارًا من يناير 2020، تضم المنصة أكثر من 35 مليون طالب و57000 مدرس يقومون بتدريس الدورات بأكثر من 65 لغة. كان هناك أكثر من 400 مليون تسجيل للدورة....
Coursera
coursera.org
كورسيرا عبارة عن منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت تأسست في عام 2012 من قبل أساتذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد أندرو نج ودافني كولر والتي تقدم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت (MOOC) والتخصصات والدرجات العلمية والدورات المهنية والماجستير. تعمل كورسيرا مع الجامعات والمنظمات الأخرى لتقديم د...
Testbook
testbook.com
مرحبًا بك في Testbook.com - موقع الإعداد للامتحانات الأكثر ثقة للامتحانات التنافسية. استعد لامتحانات مثل الخدمات المصرفية، وSSC، والسكك الحديدية، وGATE، وUPSC مع أكثر من 26000 اختبار وهمي والتدريب المباشر.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل شغفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى مصادر إيرادات متنوعة. مع Kajabi، يمكن لأي شخص إنشاء دورات تدريبية غنية عبر الإنترنت، وتقديم عضويات حصرية، وتنمية مجتمع مزدهر، وإنشاء ملفات صوتية مجا...
edX
edx.org
يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.
Khan Academy
khanacademy.org
أكاديمية خان هي منظمة تعليمية أمريكية غير ربحية أنشأها سلمان خان عام 2008، بهدف إنشاء مجموعة من الأدوات عبر الإنترنت التي تساعد في تعليم الطلاب. تنتج المنظمة دروسًا قصيرة على شكل مقاطع فيديو. يتضمن موقعها الإلكتروني أيضًا تمارين ومواد تكميلية للمعلمين. جميع الموارد متاحة مجانًا لمستخدمي الموقع والتط...
Great Learning
mygreatlearning.com
يتيح تطبيق Great Learning App للمحترفين والطلاب تعلم المهارات الأكثر طلبًا لمساعدتهم على تحقيق النجاح الوظيفي. يقدم هذا التطبيق دورات مجانية وعبر الإنترنت في:
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Scribd
scribd.com
Scribd هي خدمة اشتراك في الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية الأمريكية تتضمن مليون عنوان. تستضيف Scribd 60 مليون مستند على منصة النشر المفتوحة الخاصة بها. تأسست الشركة في عام 2007 على يد تريب أدلر، وجاريد فريدمان، وتيخون بيرنستام، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتحظى الشركة بدعم من Kh...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ا...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو مجتمع تعليمي عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويقدم مقاطع فيديو تعليمية. الدورات غير معتمدة ومتاحة فقط من خلال اشتراك مدفوع. تغطي الدورات في المقام الأول العمل الإبداعي، مع كمية أقل من الدورات التدريبية حول الأعمال وريادة الأعمال. تركز معظم الدورات على التفاعل، بهدف أساسي هو التع...
Codecademy
codecademy.com
تعلم المهارات التقنية التي تحتاجها للوظيفة التي تريدها. باعتبارنا روادًا في مجال التعليم عبر الإنترنت وتعلم البرمجة، فقد قمنا بتعليم أكثر من 45 مليون شخص باستخدام منهج دراسي تم اختباره وبيئة تعليمية تفاعلية. ابدأ باستخدام HTML وCSS وJavaScript وSQL وPython وData Science والمزيد.
Programiz
programiz.pro
Programiz عبارة عن منصة مصممة من قبل المبرمجين للمبرمجين، وتقدم مجموعة غنية من الموارد لإتقان مهارات البرمجة. تحظى Programiz بثقة أكثر من 50 مليون متحمس في جميع أنحاء العالم، وهي تعتبر رائدة في الصناعة، حيث تعمل على تمكين المتعلمين من التفوق في البرمجة. لقد فهمنا ذلك - البرمجة صعبة. ولكن مع النهج ال...
Simplilearn
simplilearn.com
أكثر من مليوني متعلم من أكثر من 150 دولة؛ 1500 فصل دراسي مباشر كل شهر، حيث أبلغ 85% من المتعلمين عن المزايا المهنية - يعد Simplilearn اليوم هو المعسكر التدريبي رقم 1 عبر الإنترنت في العالم لتعلم المهارات الرقمية. بدءًا من مسارات التعلم المتوافقة مع الأدوار والبرامج الشريكة للجامعات وحتى الدورات الم...
Brilliant
brilliant.org
تتمثل مهمة بريليانت في إلهام الأشخاص وتطويرهم لتحقيق أهدافهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات - شخص واحد وسؤال واحد والتزام صغير بالتعلم في كل مرة. نحن نمكن المعلمين العظماء من إلقاء الضوء على روح الرياضيات والعلوم والهندسة من خلال تجارب تعليمية تفاعلية صغيرة الحجم. تستكشف دوراتنا الق...
DataCamp
datacamp.com
ما هو DataCamp للأعمال؟ DataCamp هي المنصة المفضلة للتعرف على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعاون من خلال البيانات وتوظيف المواهب الجاهزة للوظيفة. يعمل DataCamp for Business على تمكين مؤسستك بأكملها من خلال البيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. دعم فرق مكونة...
Mighty Networks
mightynetworks.com
المنصة المجتمعية الشاملة الأكثر شعبية للمبدعين ورجال الأعمال. 370 مليون دولار من أرباح منشئي المحتوى في عام 2023 ✨ مع Mighty، يمكنك جمع دوراتك وعضوياتك وعروضك معًا في مجتمع قوي تحت علامتك التجارية الخاصة على iOS وAndroid والويب. Mighty مختلفة - منصة مجتمعية مكونة من نوع جديد من "الفضاء" المبتكر بدون...
BYJU'S
byjus.com
مرحبًا بك في BYJU'S - تطبيق التعلم، أكبر برنامج تعليمي عبر الإنترنت في الهند! مزيج مثالي من دروس الفيديو الجذابة والتعلم الشخصي، تم تصميم التطبيق لمساعدة الطلاب على ممارسة المفاهيم وتعلمها وفهمها بطريقة متعمقة وسهلة الفهم.
D2L Brightspace
d2l.com
تحرر من قيود نظام إدارة التعلم (LMS) مع D2L Brightspace، وهي منصة ابتكار تعليمية مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب مخصصة للغاية تطلق العنان لإمكانات المتعلم على نطاق واسع. تم تصميم Brightspace للتعلم في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وما بعده. - الروضة حتى ...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Chegg
chegg.com
شركة Chegg هي شركة أمريكية لتكنولوجيا التعليم ومقرها في سانتا كلارا، كاليفورنيا. توفر خدمة تأجير الكتب المدرسية الرقمية والمادية، وحلول الكتب المدرسية، والدروس الخصوصية عبر الإنترنت، وخدمات الطلاب الأخرى. تم إطلاق الشركة في عام 2005، وبدأت التداول علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية في نوفمبر 201...
O'Reilly Learning
oreilly.com
تقوم O'Reilly بمتابعة وتصفية الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا، ومشاركة رؤى الممارسين الخبراء من خلال منصة التعلم O'Reilly. وبذلك تحصل على الإجابات التي تحتاجها لحل المشكلات الصعبة — بدءًا من سطر من التعليمات البرمجية وحتى تعلم أداة أو تقنية جديدة.
Perlego
perlego.com
مع مكتبة Perlego عبر الإنترنت للموارد والأدوات الأكاديمية، التي يثق بها الطلاب في جميع أنحاء العالم.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
Udacity
udacity.com
Udacity، وهي جزء من Accenture، هي الشركة الرائدة في السوق في مجال تحويل المواهب - تغيير الحياة والشركات والدول من خلال خلق مواهب رقمية جاهزة للعمل. تخلص من فجوات المواهب لديك في التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي والسحابة والأمن السيبراني والمزيد. قم بإنشاء مواهب جاهز...
Teachable
teachable.com
إنشاء دورات وخدمات تدريبية عبر الإنترنت. حول خبرتك ومعرفتك إلى عمل معرفي مزدهر.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Preply
preply.com
تقدم Preply Business للشركات دروسًا فردية عبر الإنترنت مع مدرسين لغة معتمدين. مع Preply، يمكن للموظفين اختيار المعلمين بناءً على احتياجاتهم الخاصة، والتعلم وفقًا لجدول زمني مرن والتدرب بين الدروس باستخدام مواد مخصصة. لقد قمنا ببناء فريق من المعلمين المحترفين وخبراء المنهجية لتدريب موظفيك على التحدث ...