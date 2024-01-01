Gnod هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اكتشاف محتوى جديد في مجالات مختلفة مثل الموسيقى والفن والأدب والأفلام والمنتجات. تستخدم المنصة خوارزميات متقدمة لاقتراح الفرق الموسيقية والفنانين والمؤلفين والأفلام والمنتجات بناءً على اهتمامات المستخدم وتفضيلاته. تقدم المنصة مشاريع متعددة مثل خريطة الموسيقى، وخريطة الأدب، وخريطة الفيلم، ومقارنة محركات البحث، والتي تمكن المستخدمين من التنقل واستكشاف اهتماماتهم من خلال نهج موجه نحو السياحة. يوفر Gnod أيضًا مخططًا يقدم تمثيلًا مرئيًا للمنتجات بطريقة جديدة وجذابة. يمكن للمستخدمين تحديد محرك بحث في كل مرة يستخدمون فيها النظام الأساسي للحصول على نتائج بحث أفضل وأكثر تخصيصًا. تجتذب Gnod أكثر من 300000 مستخدم شهريًا وتعمل باستمرار على توسيع قاعدة مستخدميها. تم إنشاء Gnod بواسطة ماريك جيبني، ويبني خدماته حول اهتمامه بالذكاء الاصطناعي وواجهات المستخدم الجديدة. بشكل عام، يوفر Gnod متجرًا شاملاً لجميع أنواع اكتشاف المحتوى، مما يوفر تجربة مستخدم فريدة تساعد المستخدمين على استكشاف واكتشاف أشياء جديدة.

الموقع الإلكتروني: gnod.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gnod. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.