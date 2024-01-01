يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glowing.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

منصة مراسلة مؤسسية موحدة للعلامات التجارية الرائدة في العالم. يتيح Glowing للعلامات التجارية العالمية الرائدة وعملائها إرسال رسائل نصية مع بعضهم البعض عبر منصات المراسلة المحمولة الشهيرة الحالية. يسمح الحل الذي نقدمه للعلامات التجارية بجذب جيل الألفية (وغيرهم من المسافرين الرقميين) بالإضافة إلى "الضيوف الصامتين" الذين يفضلون المراسلة كقناة الاتصال الأساسية الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: glowing.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glowing.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.