Glossy هو منشور صادر عن Digiday Media يغطي كيفية قيام التكنولوجيا بتحديث صناعات الأزياء والرفاهية.

الموقع الإلكتروني: glossy.co

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