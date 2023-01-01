WebCatalog
Glossika

Glossika

ai.glossika.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glossika على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل كنت تدرس ولكنك مازلت لا تستطيع التحدث بلغتك المستهدفة؟ طفل في الخامسة من عمره نطق ما يقرب من مليون جملة. وهذا التكرار، وليس الكتب المدرسية أو تمارين القواعد، هو ما يؤدي إلى الكلام الطبيعي. يقوم Glossika بفرز اللغات الطبيعية حسب البنية والصعوبة، مما يوفر مهارات الذاكرة والنطق والطلاقة لمتعلمي اللغة بين أي لغتين.

الموقع الإلكتروني: ai.glossika.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glossika. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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