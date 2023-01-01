هل كنت تدرس ولكنك مازلت لا تستطيع التحدث بلغتك المستهدفة؟ طفل في الخامسة من عمره نطق ما يقرب من مليون جملة. وهذا التكرار، وليس الكتب المدرسية أو تمارين القواعد، هو ما يؤدي إلى الكلام الطبيعي. يقوم Glossika بفرز اللغات الطبيعية حسب البنية والصعوبة، مما يوفر مهارات الذاكرة والنطق والطلاقة لمتعلمي اللغة بين أي لغتين.

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