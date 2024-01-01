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تعد شركة Global Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GPN) شركة رائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا الدفع وحلول البرامج التي تقدم خدمات مبتكرة لعملائنا على مستوى العالم.

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