Global Payments

Global Payments

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الموقع الإلكتروني: globalpayments.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Global Payments على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد شركة Global Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GPN) شركة رائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا الدفع وحلول البرامج التي تقدم خدمات مبتكرة لعملائنا على مستوى العالم.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: globalpayments.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Global Payments. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Apto Payments

aptopayments.com

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Ecommpay

ecommpay.com

AxxonPay

AxxonPay

axxonpay.com

Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

Keysight

Keysight

keysight.com

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