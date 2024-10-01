بدائل - Microsoft Viva Glint US

Huler

huler.io

HulerHub هي منصة تجربة الموظفين الأكثر جاذبية وتخصيصًا في العالم. بديل الإنترانت الحديث؛ جاهز للاستخدام، وسهل الإعداد، ولا يتطلب تكنولوجيا المعلومات أو موارد التصميم. يقدم البرنامج تجربة مستخدم على مستوى العملاء، ويجمع بين الأنظمة والبرامج والمحتوى السحابي للمؤسسة، مما يتيح تحكمًا أفضل وإبصارًا في ت...