قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Glider AI Skill Intelligence Platform, 2021 SIA winner for most innovative HR technology, provides hiring solutions including virtual assessments, coding/video interviews, screen bots, and more to scale hiring quality talent for Enterprises, Staffing Firms, and MSPs. Global brands like Intuit, PwC, Amazon, and Capital One trust Glider to validate candidate quality and fit across any role in any industry. On average, customers see a 3x placement rate, a 50% reduction in time-to-fill, and a 98% improvement in candidate satisfaction. For more information, visit Glider AI.

الموقع الإلكتروني: glider.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glider AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.