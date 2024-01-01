Glider AI

Glider AI

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الموقع الإلكتروني: glider.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glider AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Glider AI Skill Intelligence Platform, 2021 SIA winner for most innovative HR technology, provides hiring solutions including virtual assessments, coding/video interviews, screen bots, and more to scale hiring quality talent for Enterprises, Staffing Firms, and MSPs. Global brands like Intuit, PwC, Amazon, and Capital One trust Glider to validate candidate quality and fit across any role in any industry. On average, customers see a 3x placement rate, a 50% reduction in time-to-fill, and a 98% improvement in candidate satisfaction. For more information, visit Glider AI.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: glider.ai

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Intercom

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Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

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Zoho SalesIQ

zoho.com

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