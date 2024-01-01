GliaStudio

GliaStudio

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الموقع الإلكتروني: gliacloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GliaStudio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GliaStudio عبارة عن منصة فيديو آلية تمكن الفرق من نشر المحتوى بمقاطع فيديو قصيرة. يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل المقالات إلى مقاطع فيديو في دقائق. ويتميز بتلخيص نص تلقائي لتكثيف النص الطويل في ملخصات قصيرة، وموارد وسائط وفيرة للتصور باستخدام أصول الوسائط المختلفة، وموضوعات وميزات ذات علامات تجارية للتخصيص لعلامة تجارية متسقة. يتيح GliaStudio أيضًا للمستخدمين تحرير ما يصل إلى 50% من وقت منشئي المحتوى حتى يتمكنوا من المشاركة في عمل أكثر جودة. باستخدام GliaStudio، يمكن للفرق إنشاء مقاطع فيديو من محتوى الأخبار والمشاركات الاجتماعية والأحداث الرياضية الحية والبيانات الإحصائية في دقائق وزيادة حجم إنتاج الفيديو بمقدار 10X. يحظى GliaStudio بثقة الناشرين المؤثرين مثل Tiktok وKKBOX وYOKU وPIXNET وBusiness NEXT وZHIBO. كما يوفر الوصول إلى أصول الوسائط عالية الجودة مجانًا.

الموقع الإلكتروني: gliacloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GliaStudio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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