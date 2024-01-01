GliaStudio عبارة عن منصة فيديو آلية تمكن الفرق من نشر المحتوى بمقاطع فيديو قصيرة. يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل المقالات إلى مقاطع فيديو في دقائق. ويتميز بتلخيص نص تلقائي لتكثيف النص الطويل في ملخصات قصيرة، وموارد وسائط وفيرة للتصور باستخدام أصول الوسائط المختلفة، وموضوعات وميزات ذات علامات تجارية للتخصيص لعلامة تجارية متسقة. يتيح GliaStudio أيضًا للمستخدمين تحرير ما يصل إلى 50% من وقت منشئي المحتوى حتى يتمكنوا من المشاركة في عمل أكثر جودة. باستخدام GliaStudio، يمكن للفرق إنشاء مقاطع فيديو من محتوى الأخبار والمشاركات الاجتماعية والأحداث الرياضية الحية والبيانات الإحصائية في دقائق وزيادة حجم إنتاج الفيديو بمقدار 10X. يحظى GliaStudio بثقة الناشرين المؤثرين مثل Tiktok وKKBOX وYOKU وPIXNET وBusiness NEXT وZHIBO. كما يوفر الوصول إلى أصول الوسائط عالية الجودة مجانًا.

الموقع الإلكتروني: gliacloud.com

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