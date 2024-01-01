Glassity

Glassity

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الموقع الإلكتروني: glassity.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glassity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وفر 50% من تكاليف AWS مع Glassity نقوم تلقائيًا بتحسين تكاليف الحوسبة السحابية لـ AWS دون لمس أي خادم.

الموقع الإلكتروني: glassity.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glassity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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