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Glances

Glances

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: glances.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glances على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

باعتبارها المركز الرئيسي لرؤى العملاء والمهام الشخصية، تدمج Glances جميع تطبيقات عملائك وتوفر عرضًا مبسطًا للبيانات التي يحتاجون إليها في الوقت الفعلي - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. يتضمن إجراءات توفير الوقت المتاحة في أي وقت.

الموقع الإلكتروني: glances.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glances. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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