قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

باعتبارها المركز الرئيسي لرؤى العملاء والمهام الشخصية، تدمج Glances جميع تطبيقات عملائك وتوفر عرضًا مبسطًا للبيانات التي يحتاجون إليها في الوقت الفعلي - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. يتضمن إجراءات توفير الوقت المتاحة في أي وقت.

الموقع الإلكتروني: glances.com

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