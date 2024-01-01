Giveffect

Giveffect

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: giveffect.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Giveffect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل المنظمات غير الربحية الأكثر نجاحًا على Giveffect. منصة شاملة لتنمية مؤسستك غير الربحية وأتمتتها.

الموقع الإلكتروني: giveffect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Giveffect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Metric.ai

Metric.ai

metric.ai

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

Neon One

Neon One

neonone.com

Twirll

Twirll

twirll.com

Every.org

Every.org

every.org

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

Mightycause

Mightycause

mightycause.com

Schoolable

Schoolable

schoolable.co

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Wiise

Wiise

wiise.com

Influentials

Influentials

influentials.com

Pemo

Pemo

pemo.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية