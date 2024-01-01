GiveCampus

GiveCampus

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: givecampus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GiveCampus على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The educational fundraising technology that works as hard as you do. Reach, engage, and mobilize your community with the world’s leading fundraising technology for educational advancement.

الموقع الإلكتروني: givecampus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GiveCampus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Storyheap

Storyheap

storyheap.com

Visage

Visage

visage.jobs

Rocket Money

Rocket Money

rocketmoney.com

Remind

Remind

remind.com

MakersPlace

MakersPlace

makersplace.com

1x

1x

1x.com

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Marketing Systems Group

Marketing Systems Group

m-s-g.com

Tapatalk

Tapatalk

tapatalk.com

Airbyte Technology

Airbyte Technology

airbytechnologies.com

Open Collective

Open Collective

opencollective.com

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية