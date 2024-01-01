بدائل - Giftcardsify
Sendoso
sendoso.com
تساعد Sendoso، منصة الإرسال الرائدة، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء طوال رحلة المشتري.
Wellable
wellable.co
تساعد منصة Wellable's Wellness المؤسسات على بناء برامج جذابة لعافية الموظفين، ورفع مستوى تجربة الموظفين، وتحويل الثقافات
Tremendous
tremendous.com
أرسل المدفوعات الرقمية دوليًا على نطاق واسع. تسليم فوري، واسترداد خالي من الإحباط، ومئات من خيارات المكافآت. قم بشراء وإرسال وتتبع وإدارة وتمييز مدفوعاتك على منصتنا سهلة الاستخدام.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot هي المنصة الرائدة في مجال الألعاب والابتكار لقادة تمكين المبيعات. قم بإدارة ميزانيات المليون دولار بسهولة، وأرسل آلاف المكافآت في ثوانٍ، وامنح فريقك أفضل هدية على الإطلاق، وهي القدرة على اختيار جائزتهم. تتبع المشاركة من خلال حملاتك التسويقية الداخلية واحصل على ملكية مبادرات تمكين المب...
&Open
andopen.co
إهداء أفضل للشركات التي تهتم. قم بتعزيز العلاقات وبناء الولاء عبر فرق المبيعات والتسويق والموارد البشرية وتجربة العملاء.
Snappy
snappy.com
Snappy عبارة عن منصة متكاملة لتقديم الهدايا للمؤسسات، تستخدم قوة الخبرة والبهجة لربط الأشخاص حول العالم.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash هي أسهل طريقة لإرسال وإدارة واستلام بطاقات الهدايا لموظفيك أو شركائك أو مستخدميك. من خلال خيارات بطاقات الهدايا الإلكترونية والمحفظة الرقمية والمنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) السهلة، لا توجد طريقة أسهل لإسعاد المستخدمين!
RepeatMD
repeatmd.com
بيع المزيد من الخدمات ذات هامش الربح المرتفع مع مكافآت الهاتف المحمول. يساعد برنامج RepeatMD شركات الأدوية ومقدمي الخدمات التجميلية على الاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الولاء وتمويل المرضى.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أ...
Prezzee
prezzee.com.au
في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أ...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepayify هو موقع ويب رائد لبطاقات الهدايا الرقمية تم إنشاؤه في يوليو 2018. نحن متخصصون في تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من بطاقات الهدايا الرقمية من أفضل العلامات التجارية الوطنية، بما في ذلك Google Play وiTunes وStarbucks وNordstrom والمزيد. في Prepayify، نحن نؤمن بتقديم تجربة شراء سلسة وخالية من ال...
Pazcare
pazcare.com
One card to access all allowances (Food, Fuel, Telecom, Gift, L&D & more) provided by employers. Give your employees the maximum accessibility to their tax benefits and plan monthly expenses with Pazcard. Be it ordering food through Zomato or buying groceries from your nearby departmental store - Pa...
Offiga
offiga.com
Offiga is India's first enterprise gifting dashboard that simplifies gifting for businesses of all sizes. It offers a range of features including tracking the real-time status of all orders, managing employee or client addresses, downloading a summary of order statuses and many more upcoming feature...
HiThrive
hithrive.com
أسهل طريقة للتعرف على الموظفين ومكافأتهم. متكامل مع Slack وMicrosoft Teams لزيادة التقدير والمشاركة. الاعتراف الهادف بأن فريقك سيقدره.
Giftly
giftly.com
تعمل شركة Giftly على إحداث ثورة في الطريقة التي يقدم بها الأشخاص الهدايا ويتلقونها. تعمل شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو على تغيير سوق بطاقات الهدايا بقيمة 100 مليار دولار سنويًا من خلال جعل بطاقات الهدايا أكثر شخصية وقابلة للتخصيص وجميلة وممتعة من أي وقت مضى.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفري...
Loop & Tie
loopandtie.com
The Loop & Tie gift management platform helps businesses send sustainable, personalized gifts to audiences around the world. Mass production is bad for the environment and bad for the world. Every gift in the Loop & Tie marketplace comes from small or minority-owned businesses, or companies working ...
Huggg
huggg.me
قم بمكافأة المساهمات اليومية برموز تقدير ملموسة، مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين والعملاء والمشاركة والاحتفاظ بهم
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Instant Gratification. A Powerful Incentive. Prepaid incentives for market research & rewards programs powered by a simple, fast, customizable virtual solution.
Gyft
gyft.com
Gyft هي أفضل طريقة لشراء وإرسال بطاقات الهدايا عبر الإنترنت لتجار التجزئة مثل Amazon وStarbucks وiTunes. استخدم تطبيق Gyft للجوال لموازنة بطاقات هدايا الشيكات.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com is an A-ranked, BBB-accredited company based in the United States that specializes in delivering high-quality corporate gifts to over 200 countries. Everyone in the company is committed to delighting customers with superior service and extraordinary accessibility through a wi...
Huuray
huuray.com
Huuray عبارة عن GaaS (الإهداء كخدمة). نحن نقدم للعملاء من القطاعين الخاص والعام حل SaaS فريدًا - مع الطلب عند الطلب والإصدار الفوري لأكثر من 5000 بطاقة هدايا في أكثر من 100 دولة من خلال منصة تقنية فريدة من نوعها، بما في ذلك. عمليات إرسال جماعية - سواء كانت بطاقات هدايا رقمية أو مادية في جميع أنحاء ا...
PerkUp
perkupapp.com
أرسل للموظفين هدايا ومكافآت مذهلة باستخدام PerkUp. قم بتبسيط تقديم هدايا الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد، وأرسل حوافز نقدية ووزع غنيمة ذات علامة تجارية على فريقك العالمي.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot is the trusted platform that puts money back into your employees’ pockets. We source the most exclusive and personalized discounts, savings, and rewards that employees actually want. Our managed discount and reward experience brings it together so that it’s as easy and inexpensive as it is ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strategy Planning • OKRs • KPIs •Tasks (incl. Kanban) • Projects (incl. Gantt) • Whiteboards • Reports • Leads • Clients • Engagement • Tickets • Forms & Surveys • 360˚ Review • Rewards • Attendance • Leave • LMS • Outperform your Peers by executing your strategies and achieving your...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot هو أكبر سوق مجتمعي محلي لشراء وبيع وتجارة الديكور المنزلي والأثاث والأزياء الجديدة والمستعملة والمزيد. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم تم التحقق منهم!
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هي المنصة الوحيدة المصممة لمقدمي خدمات MSP التي تجمع بين CSAT وNPS والتعرف على الموظفين واللعب. تتبع المقاييس الأكثر أهمية لزيادة مشاركة الموظفين ورضا العملاء وإبرام المزيد من الصفقات!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (formerly Rybbon) is the all-in-one solution for sending, tracking, and managing digital rewards programs. With BHN Rewards, it’s easy to incorporate automated rewards from popular brands — including Amazon, Visa, and Mastercard — to boost engagement, increase response rates, generate br...
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمية تستخدم ...
TruCentive
trucentive.com
تساعد TruCentive، وهي منصة متكاملة لتحقيق الحوافز وتقديم المكافآت، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع موظفيها وشركائها وعملائها. من خلال دمج التسليم الرقمي لبطاقات الهدايا الإلكترونية والبضائع وتسليم الأموال، تعمل الشركات على زيادة فعالية برامجها الحالية وتحسين العلاقات. مع أكثر...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM has many different ways to purchase gift cards, including buying gift cards in bulk and API delivery. Our Gift Card platform offers easy account set up, and robust reporting so you can optimize every purchase. Buy Gift Cards in bulk with ACH, Wire Transfer or Credit Card. You can s...
Runa
runa.io
مع Runa، يمكن للشركات أن تدفع للأشخاص الذين تخدمهم بأي شكل من أشكال القيمة الرقمية (بطاقات الهدايا، والبطاقات المدفوعة مسبقًا، والعملات المشفرة، والاشتراكات والمزيد)، في أي مكان، وعلى الفور. تكافح آليات الدفع القديمة للتكيف مع المعاملات منخفضة الحجم وعالية السرعة محليًا وعالميًا، مثل إرسال المدفوعات...
Tillo
tillo.io
Tillo enables businesses to supercharge their growth through an innovative platform that uses the power of digital gift cards to connect consumers to the brands they love. Our platform resolves two business headaches simultaneously, allowing you to tap into new revenue streams to acquire new custome...
Kudos
kudos.com
Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.
GroupGreeting
groupgreeting.com
في GroupGreeting، نعتقد أن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يشعر الناس بالتقدير. هذه هي مهمتنا: المساعدة في تسهيل مشاركة التقدير على الأشخاص - شخص واحد، بطاقة واحدة في كل مرة. تتيح لك خدمتنا إنشاء بطاقة رقمية وتوقيع عدة أشخاص عليها. إن أسلوبنا الحديث في التوقيع وإرسال بطاقات التهنئة التقليدية من المجمو...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a ...
Guusto
guusto.com
Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology t...
Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل...
SWAG.EU
swag.eu
تقوم SWAG.EU بإنشاء تجارب منتجات استثنائية تساعد في الارتقاء بعلامتك التجارية. نحن نصمم ونصدر ونصنع ونوزع منتجات شخصية عالية الجودة.... ونحن سريعون. نحن نفخر بكوننا شريكك المفضل لتلبية جميع احتياجاتك المخصصة في أوروبا. نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وموقعنا الإلكتروني يجعل من السهل ع...
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة المشاركة في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في ...
SwagUp
swagup.com
SwagUp هو النظام الأساسي الوحيد لإدارة Swag. نحن نؤمن بأن الغنيمة قوية بشكل لا يصدق، ولكنها أيضًا معقدة الاستخدام بشكل لا يصدق. يتمحور كل ما نقوم به حول جعل عملية إنشاء المنتجات وشحنها بسيطة قدر الإمكان. تمنحك منصتنا القدرة على إدارة تصميم المنتجات وإنشائها وشرائها وإدارة المخزون والتوزيع المبسط وال...
Stadium
bystadium.com
يجعل Stadium تقديم الهدايا والمكافآت والغنائم الجماعية العالمية أمرًا بسيطًا وشخصيًا، بغض النظر عن الحجم أو المسافة. نحن نسمح للمستلمين في جميع أنحاء العالم باختيار ما يريدون ومكان إرساله، مما يزيل التخمين ويزيد من تأثير كل عملية تبادل. سواء كنت تشكر العملاء أو الموظفين الجدد، فإن Stadium هو النظام ...
NeoCurrency
neocurrency.com
تقوم NeoCurrency بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمكافآت رقمية من كتالوج فريد يضم أفضل العلامات التجارية والخيارات المدفوعة مسبقًا وغيرها من الخيارات الشبيهة بالنقد في 24 عملة مختلفة في 36 دولة. NeoCurrency هي شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تقدم مكافآت وجوائز رقمية للترقيات وبرامج الولاء وأب...
O4S
o4s.io
O4S عبارة عن منصة تقنية تُحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات التي يقودها التوزيع مع شركاء القنوات. من خلال الحلول المتطورة والنهج القائم على البيانات، تعمل O4S على تمكين الشركات من استهداف وتحفيز شركاء القنوات ذوي الأداء العالي بدقة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز الشراكات الدائمة.
Paylode
paylode.com
Paylode هي منصة امتيازات العملاء للشركات التي ترغب في إطلاق برنامج امتيازات العملاء الجذاب للغاية بسرعة. يمكّن Paylode الشركات من توفير برنامج امتيازات شامل لعملائها في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي يتطلبها إنشاء برنامج داخل الشركة. يشبه Paylode وجود فريق شراكات كامل في ركنك. نحن نقوم بفحص الآلاف ...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI هي عبارة عن منصة مبتكرة لتقديم الهدايا للشركات. نحن نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية الهدايا المجمعة وتصميم كل هدية لكل مستلم. أظهر التقدير وأشرك موظفيك وعملائك من خلال الهدايا المخصصة المنسقة بطريقة تعتمد على البيانات.
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard هي البطاقة الجماعية المثالية للمناسبات الخاصة. احتفل بشخص ما باستخدام بطاقة جماعية عبر الإنترنت مليئة بالرسائل وملفات GIF والصور ومقاطع الفيديو!
Giftbit
giftbit.com
قم بشراء وإرسال وتتبع بطاقات الهدايا الرقمية لبرامج المكافآت والحوافز الخاصة بك.
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.