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GhostTheWriter هي أداة كتابة خفية تعمل بالذكاء الاصطناعي (تعتمد على GPT-3) يمكنها إنشاء قصص لك بمجرد إدخال موضوع أو سمة أساسية.

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