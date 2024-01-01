GhostTheWriter

GhostTheWriter

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الموقع الإلكتروني: ghostthewriter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GhostTheWriter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GhostTheWriter هي أداة كتابة خفية تعمل بالذكاء الاصطناعي (تعتمد على GPT-3) يمكنها إنشاء قصص لك بمجرد إدخال موضوع أو سمة أساسية.

الموقع الإلكتروني: ghostthewriter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GhostTheWriter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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