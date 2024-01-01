Ghostery Private Search

Ghostery Private Search

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الموقع الإلكتروني: ghostery.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ghostery Private Search على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد محرك البحث الخاص Ghostery نظامًا فريدًا من نوعه يسمح لك بالبحث في الإنترنت دون تسجيل معلومات البحث الخاصة بك، مما يوفر نتائج موضوعية. يمنحك محرك البحث الخاص Ghostery نتائج غير متحيزة، ويكتشف أجهزة التتبع ويبلغ عنها قبل زيارة الموقع، ويقدم نتائج خالية من الإعلانات للمساهمين.
الفئات:
Utilities
محركات البحث

الموقع الإلكتروني: ghostery.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ghostery Private Search. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Google Search

google.com

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

DuckDuckGo

DuckDuckGo

duckduckgo.com

Brave Search

Brave Search

search.brave.com

You.com

You.com

you.com

Yandex Search

Yandex Search

yandex.com

百度

百度

baidu.com

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Startpage

Startpage

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Site Search 360

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Brave Search

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