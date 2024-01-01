Ghostery Private Search

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعد محرك البحث الخاص Ghostery نظامًا فريدًا من نوعه يسمح لك بالبحث في الإنترنت دون تسجيل معلومات البحث الخاصة بك، مما يوفر نتائج موضوعية. يمنحك محرك البحث الخاص Ghostery نتائج غير متحيزة، ويكتشف أجهزة التتبع ويبلغ عنها قبل زيارة الموقع، ويقدم نتائج خالية من الإعلانات للمساهمين.

الموقع الإلكتروني: ghostery.com

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