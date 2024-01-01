Ghost

Ghost

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الموقع الإلكتروني: ghst.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ghost على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكبر عرض في العالم للمخزون الفائض. منصة خاصة للتعاملات بين الشركات (b2b) تسهل بشكل جذري شراء وبيع السلع المرغوبة.

الموقع الإلكتروني: ghst.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ghost. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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