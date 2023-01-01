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GetNinjas

GetNinjas

getninjas.com.br

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GetNinjas على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ربط أولئك الذين يحتاجون إليها مع أولئك الذين يعرفون كيفية القيام بذلك. أخبرنا بما تحتاجه، واحصل على ما يصل إلى 4 عروض أسعار، واختر الأفضل. ابحث عن محترفين موثوقين لرسم نص أو تجديده أو ترجمته أو تعليمك الرياضيات أو حتى تمشية كلبك على GetNinjas

الموقع الإلكتروني: getninjas.com.br

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