Getfloorplan هي خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتيح للمستخدمين إنشاء مخططات تفصيلية ثنائية وثلاثية الأبعاد بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى جولات افتراضية بزاوية 360 درجة. باستخدام Getfloorplan، يمكن للمستخدمين تحميل مخطط طابق أو رسم تخطيطي في دقيقة واحدة فقط، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي. مع Getfloorplan، يمكن للمستخدمين توقع حزمة كاملة من المواد عالية الجودة في نصف ساعة فقط، وبأسعار في متناول الجميع. تم تصميم الخدمة لتكون سهلة الاستخدام، مع وجود أداة متاحة على جميع الأجهزة، وأدوات للتدوير والبحث والتنقل خلال الخطة. يوفر Getfloorplan أيضًا أتمتة صديقة للميزانية لإبقاء الأسعار منخفضة، ومعالجة سريعة لما يصل إلى 1000 عرض يوميًا. أبلغ العملاء عن زيادة تصل إلى 30% في المكالمات عند استخدام مخططات الطوابق ثنائية وثلاثية الأبعاد والجولات الافتراضية من Getfloorplan. تؤكد مراجعات العملاء توفير الوقت والمال والجودة العالية للمواد.

الموقع الإلكتروني: getfloorplan.com

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