Converse

Converse

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الموقع الإلكتروني: getconverse.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Converse على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انطلق في رحلة قراءة متغيرة مع Converse. حفظ مقالات الويب وملفات PDF ومقاطع الفيديو. عزز رحلة القراءة الخاصة بك من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي المخصصة وTLDRs والوجبات السريعة الرئيسية ودردشة المستندات البديهية والمشاركة الاجتماعية.

الموقع الإلكتروني: getconverse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Converse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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