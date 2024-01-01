بدائل - GetBenefits

ADP

ADP

adp.com

تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.

Empower

Empower

empower.com

نحن هنا لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المالية - بدءًا من رفاهيتك المالية الآن وحتى عيش فترة التقاعد التي تتخيلها في المستقبل.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ هو نظام تسعير لاستحقاقات الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير استحقاقات الموظفين لأصحاب العمل.

MMChr

MMChr

mmchr.com

شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع ال...

Bennie

Bennie

bennie.com

تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات...

UMR

UMR

member.umr.com

UMR هو مسؤول طرف ثالث (TPA)، يتم تعيينه من قبل صاحب العمل الخاص بك، للمساعدة في ضمان دفع مطالباتك بشكل صحيح بحيث يمكن إبقاء تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك عند الحد الأدنى ويمكنك التركيز على الرفاهية.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

حول Inspira Financial توفر Inspira Financial حلولاً للصحة والثروة والتقاعد والمزايا التي تعزز وتبسط رحلة الصحة والثروة. مع وجود أكثر من 7 ملايين عميل يحتفظون بأكثر من 62 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ، تعمل Inspira مع الآلاف من أصحاب العمل، والجهات الراعية للخطط، وأمناء السجلات، وTPAs، والشركاء...

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.

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