بدائل - getAbstract
Scribd
scribd.com
Scribd هي خدمة اشتراك في الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية الأمريكية تتضمن مليون عنوان. تستضيف Scribd 60 مليون مستند على منصة النشر المفتوحة الخاصة بها. تأسست الشركة في عام 2007 على يد تريب أدلر، وجاريد فريدمان، وتيخون بيرنستام، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتحظى الشركة بدعم من Kh...
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...
Simplilearn
simplilearn.com
أكثر من مليوني متعلم من أكثر من 150 دولة؛ 1500 فصل دراسي مباشر كل شهر، حيث أبلغ 85% من المتعلمين عن المزايا المهنية - يعد Simplilearn اليوم هو المعسكر التدريبي رقم 1 عبر الإنترنت في العالم لتعلم المهارات الرقمية. بدءًا من مسارات التعلم المتوافقة مع الأدوار والبرامج الشريكة للجامعات وحتى الدورات الم...
Blinkist
blinkist.com
تعمل Blinkist على تمكين المهنيين المشغولين بأفكار قوية، حتى يتمكنوا من توسيع وجهات نظرهم، ويكونوا أكثر إبداعًا، ويتخذوا قرارات أفضل وينموون ويزدهرون في نهاية المطاف في جميع مجالات الحياة. نقوم باستخلاص الأفكار الرئيسية من أكثر من 5500 كتاب واقعي وبودكاست من 27 فئة بتنسيق جذاب يمكنك قراءته أو الاستما...
DataCamp
datacamp.com
ما هو DataCamp للأعمال؟ DataCamp هي المنصة المفضلة للتعرف على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعاون من خلال البيانات وتوظيف المواهب الجاهزة للوظيفة. يعمل DataCamp for Business على تمكين مؤسستك بأكملها من خلال البيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. دعم فرق مكونة...
O'Reilly Learning
oreilly.com
تقوم O'Reilly بمتابعة وتصفية الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا، ومشاركة رؤى الممارسين الخبراء من خلال منصة التعلم O'Reilly. وبذلك تحصل على الإجابات التي تحتاجها لحل المشكلات الصعبة — بدءًا من سطر من التعليمات البرمجية وحتى تعلم أداة أو تقنية جديدة.
Perlego
perlego.com
مع مكتبة Perlego عبر الإنترنت للموارد والأدوات الأكاديمية، التي يثق بها الطلاب في جميع أنحاء العالم.
Udacity
udacity.com
Udacity، وهي جزء من Accenture، هي الشركة الرائدة في السوق في مجال تحويل المواهب - تغيير الحياة والشركات والدول من خلال خلق مواهب رقمية جاهزة للعمل. تخلص من فجوات المواهب لديك في التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي والسحابة والأمن السيبراني والمزيد. قم بإنشاء مواهب جاهز...
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Pluralsight
pluralsight.com
منصة المهارات التقنية التي توفر تطوير الويب وشهادة تكنولوجيا المعلومات والتدريب عبر الإنترنت الذي يساعدك على المضي قدمًا باستخدام التكنولوجيا المناسبة والمهارات المناسبة. الآلاف من الدورات التدريبية حسب الطلب للغات البرمجة الشائعة وأدوات المطورين والمزيد!
Kahoot! Create
kahoot.com
قم بإنشاء kahoots الخاصة بك وتعلم شيئًا جديدًا! كاهوت! يجلب سحر التعلم للطلاب والمعلمين والأبطال الخارقين في المكاتب ومحبي التوافه والمتعلمين مدى الحياة. كاهوت! عبارة عن منصة تعليمية قائمة على الألعاب توفر المشاركة والمتعة لأكثر من مليار لاعب كل عام في المدرسة والعمل والمنزل. قم بالتسجيل مجانا!
Scaler
scaler.com
قم بتطوير مهاراتك في البرمجة من خلال الإرشاد الشخصي 1:1 الذي يقدمه خبراء MAANG من أكاديمية Scaler. كما نقدم أيضًا مقابلات وهمية ودورات مصممة خصيصًا لمساعدتك على تولي مسؤولية حياتك المهنية.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
edureka
edureka.co
نحن منصة للتعلم الإلكتروني المباشر والتفاعلي تهدف إلى جعل التعلم في متناول الجميع. نحن نقدم دورات بقيادة المدرب، إلى جانب الدعم عند الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق أعلى معدلات إكمال الدورة التدريبية في الصناعة! مشاريعنا الواقعية، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومديري التعلم...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
لا يعني تعلم تكنولوجيا المعلومات بالضرورة محاضرات مملة، أو الوتيرة المحمومة لمعسكرات التدريب، أو قضاء الكثير من الوقت بعيدًا عن وظيفتك أو عائلتك. مع CBT Nuggets، يمكنك التدريب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي مكان باستخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة، سواء كنت مستريحًا على كرسي مكتبك أو أريكة غر...
Uxcel
uxcel.com
ينتشر مديرو التصميم بشكل ضئيل للغاية. يُتوقع منك رسم خريطة لمهارات فريقك، وتحديد المواد التعليمية من عشرات المنصات، فقط لتكتشف أنك تفتقر إلى الرؤى حول كيفية تأثير التعلم على نمو الأفراد والفرق والأعمال. ماذا لو كان لديك أداة تحتوي على مواد تعليمية مختصرة ودقيقة وممتعة تؤثر بشكل مباشر على مهارات فريق...
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare هو نظام لإدارة التعلم قائم على السحابة مصمم لمساعدة الشركات والمؤسسات على رفع دورة حياة التوظيف بأكملها بدءًا من الإعداد وحتى التدريب المستمر.
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلك...
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف...
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال ...
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من...
Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في...