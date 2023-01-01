بدائل - Geo Targetly
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Instapage
instapage.com
حوّل نقرات إعلانك إلى تحويلات باستخدام النظام الأساسي الوحيد للصفحة المقصودة المصمم لإنشاء الصفحات المقصودة بعد النقرة وتخصيصها وتحسينها على نطاق واسع.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Mutiny
mutinyhq.com
قم بتحويل موقع الويب الخاص بك إلى قناة الإيرادات رقم 1. 95% من زوار الويب الخاص بك لن يقوموا بالتحويل على موقع الويب العام الخاص بك. يعمل Mutiny على تسهيل استهداف المزيد من مشتري B2B وتحويلهم على موقعك دون الحاجة إلى تخصيص الكود على الويب.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Appcues
appcues.com
إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
Lavender
lavender.ai
يساعد Lavender آلاف البائعين حول العالم على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل بشكل أسرع، مما يمنحهم ردودًا أكثر إيجابية في وقت أقل. حصل على تقييم 4.9/5 على G2.
OptinMonster
optinmonster.com
تحويل واستثمار حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وقف فقدان الزوار! قم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني على الفور، واحصل على المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات باستخدام أقوى مجموعة أدوات تحسين التحويل رقم 1 في العالم.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Moosend
moosend.com
أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
FoxMetrics
foxmetrics.com
FoxMetrics is a marketing analytics and personalization software. It puts powerful conversion tools right at your fingertips. With the ability to collect detailed user data and profiles, segment the data, and trigger personalized messages across a number of channels (via built-in widgets), FoxMetric...
HYPERISE
hyperise.com
Hyperise is a SaaS toolkit, that enables image/website/video personalisation. This has been proven to significantly increase engagement and conversions in outreach campaigns. The brain processes images so quickly (60,000 quicker than text), when we include personalization in images, they trigger a ...
Webeo
webeo.com
At Webeo, we’re obsessed with maximizing conversions and helping each of our customers to recognize that every visitor presents a serious revenue opportunity. We are committed to ensuring our customers are at the leading edge of website personalization. So, what exactly does this mean? Webeo is the ...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds is the smartest platform powering perceptive recommendations that drive online discovery and engagement. Founded and led by world-renowned AI pioneers and powered by the latest advances in deep learning, Crossing Minds instantly delivers precise, session-based recommendations that don...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield, a Mastercard company, helps businesses across industries deliver digital customer experiences that are personalized, optimized, and synchronized. With Dynamic Yield, marketers, product managers, developers, and digital teams can algorithmically match content, products, and offers to e...
Horizon
gethorizon.net
Horizon is a market validation software that helps businesses test their product ideas before starting development. Horizon fully integrates landing pages and ad campaigns and analyzes all data to evaluate the actual customer demand and behaviour of your product. Horizon also offers strategy and des...
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroupIt is an easy, fast and low cost (free) way to gather qualitative feedback online. In order to make the best decisions possible, organizations should be using both quantitative (surveys) and qualitative (focus group) methods. There are many great choices available for capturing quantitativ...
Synerise
synerise.com
منصة أتمتة وإدارة التفاعل في الوقت الحقيقي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تعمل Synerise على ربط جمع البيانات الحديثة وطرق المعالجة والتحليلات بتنفيذ سيناريوهات الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تستخدم Synerise الذكاء الاصطناعي لتغيير النهج الحديث لإدارة البيانات بشكل كامل. يوفر النظام البيئي الشامل ...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست في عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع مئات وآلاف وحتى ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito ا...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموح...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعمل على تمكين الشركات من إنشاء المزيد من نقاط اتصال العملاء وبناء الولاء للعلامة التجارية من خلال أتمتة التخصيص. تتميز المنصة بمجموعة من الأدوات لإنشاء الحملات ونشرها، بالإضافة إلى إمكانات التحليلات وإعداد التقارير لتتبع نجاح تلك الحملات. تشمل المزايا ال...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ...
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باح...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Yieldify
yieldify.com
احصل على المزيد من الإيرادات من جمهورك في الموقع. Yieldify عبارة عن منصة تخصيص في الموقع للعلامات التجارية العالمية. قم بإشراك العملاء بمحتوى مخصص في الموقع بدءًا من التصفح وحتى الخروج - وحقق أداءً أفضل.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Visitor Queue
visitorqueue.com
إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع حل الإعلان القائم على حساب Recotap، يصل إلى عدد ...
Autobound
autobound.ai
لا ينبغي أن يستغرق البحث عن عميل محتمل وكتابة بريد إلكتروني شخصي ومدروس 20 دقيقة. يعمل Autobound على زيادة معدل الرد على البريد الإلكتروني من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات ذات صلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Intellimize
intellimize.com
قم بإجراء التخصيص 1:1 في كل نقطة اتصال. اجعل كل دولار تسويقي مهمًا من خلال تحسين موقع الويب الديناميكي.
Justuno
justuno.com
قم بإنشاء تجارب موقع ويب مخصصة يمكن تحويلها. قم بتحويل المزيد من حركة مرور موقع الويب إلى عملاء من خلال المراسلة 1:1 في الموقع في كل نقطة اتصال. أسرع طريقة لزيادة المبيعات وخفض التكاليف وتحقيق أهدافك.
Proof Pulse
useproof.com
يتيح لك Proof تخصيص موقع الويب الخاص بك بسهولة لكل زائر لزيادة التحويلات. تعرف على كيفية استخدام شركة B2B الخاصة بك لـ Proof لزيادة العملاء المحتملين والعروض التوضيحية والمبيعات.