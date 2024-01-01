Genuity

Genuity

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الموقع الإلكتروني: gogenuity.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Genuity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنجز تكنولوجيا المعلومات باستخدام شبكة Genuity IT. منصة SaaS لإدارة تكنولوجيا المعلومات وشراء البرامج والخدمات بأسعار الجملة. وكل ذلك بأقل من دولار في اليوم. Genuity عبارة عن متجر شامل للشركات لإدارة تكنولوجيا المعلومات وشراء برامج الأعمال. تستخدم الشركات Genuity لتتبع جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشركة، وإدارة طلبات دعم الموظفين، وشراء البرامج بأسعار الجملة.

الموقع الإلكتروني: gogenuity.com

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