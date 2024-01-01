بدائل - geno.link

Social Unicorn

social-unicorn.com

لكي تنمو، تحتاج علامتك التجارية إلى الرؤية. في حين أن القنوات الاجتماعية رائعة لنشر الكلمة، فإن الحفاظ على LinkedIn وTwitter يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب إلهامًا مستمرًا. مع Social Unicorn، كل شيء تلقائي! تقوم بتغذية الجهاز بكل ما تريد قوله (قوائم منشورات المدونة، والاقتباسات، والإحصائيات، والنصائح، ...