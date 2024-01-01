Genie AI هي أداة مساعدة قانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين صياغة المستندات القانونية التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها بثقة دون الحاجة إلى محامٍ. يتم تشغيل الأداة بواسطة GPT-4 وأكبر قاعدة بيانات قانونية مفتوحة المصدر في العالم. مع أكثر من 4700 قالب مجاني، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من القوالب القانونية التي يتم تحديثها بانتظام والتي تغطي قطاعات مختلفة من التكنولوجيا إلى التصنيع. يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie AI العديد من الميزات لتعزيز عملية صياغة المستندات القانونية. يمكنه تسليط الضوء على المخاطر عبر العقد، وشرح البنود بعبارات بسيطة، واقتراح بنود بديلة، وإجراء تعديلات باستخدام تتبع التغييرات، وتسليط الضوء على التعريفات غير المستخدمة، وتلخيص الالتزامات التعاقدية. كما أنها توفر ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي مع الفرق والنظراء في منصة واحدة، والوصول إلى مكتبة البنود السياقية، ومكتبة قانونية كبيرة يتم تحديثها بانتظام بواسطة خبراء قانونيين. وقد تلقت هذه الأداة اعترافًا من منشورات بارزة مثل Financial تايمز، فوربس، وتيك كرانش. كما تعاونت أيضًا مع منظمات مرموقة مثل Withers LLP وTech Nation Applied AI وBarclays Eagle Lab وEntrepreneur First وقسم الابتكار والمؤسسات بجامعة كوليدج لندن. تضمن Genie AI خصوصية البيانات وأمنها من خلال شهادة ISO27001 وتشفير 256 بت والتحكم في الوصول. والتدقيق الخارجي المنتظم. توفر الأداة خطط تسعير مختلفة، بما في ذلك خيار مجاني، بالإضافة إلى خيارات لإنشاء المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بشكل عام، يعد Genie AI مساعدًا قانونيًا شاملاً للذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من التنقل في المشهد القانوني بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

الموقع الإلكتروني: genieai.co

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