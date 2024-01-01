بدائل - Geekbot
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Mem
mem.ai
أسرع طريقة لالتقاط المعلومات وتوصيلها.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.
Unito
unito.io
قم بتوصيل الأدوات التي تستخدمها بالفعل من خلال عمليات التكامل العميقة ثنائية الاتجاه وتحسين سير العمل لـ Asana وJira وTrello وGoogle Sheets والمزيد.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
ركز على إكمال المهام الخاصة بك بينما يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ BeforeSunset بالتخطيط للجدول الزمني المثالي لك. التخطيط اليومي لم يكن أسهل من أي وقت مضى.
Integrately
integrately.com
غير فني؟ دمج تطبيقاتك بنقرة واحدة. كل ما عليك فعله هو تفعيل الأتمتة. أكثر من 10,000 عميل. دعم الدردشة الحية. 18x-33x أقل تكلفة. ابدأ مجانًا.
Glasp
glasp.co
Glasp عبارة عن أداة تمييز على شبكة الإنترنت الاجتماعية حيث يمكن للأشخاص تسليط الضوء على الاقتباسات والأفكار وتنظيمها من الويب، والوصول إلى تعلم الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander هو قاعدة معارف الوصول الفوري الخاصة بك للاتصالات الصادرة. شارك النصوص والصور من قاعدة المعرفة الخاصة بك في أي مكان يمكنك الكتابة فيه.
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
Workast
workast.com
Workast هو أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق Slack. يساعد Workast الفرق على إدارة المشاريع والمهام والأحداث والعملاء والمهام بسهولة. استخدم حساب Slack الخاص بك للتسجيل في أقل من دقيقة وتتبع العمل في كل من Slack وWorkast، وإنشاء المهام بسرعة ومعرفة ما يجب القيام به أينما تريد العمل.
DailyBot
dailybot.com
رقم 1 للعمل غير المتزامن. يمكنك إدارة الاجتماعات الاحتياطية غير المتزامنة والاستعراضات الاستعادية وعمليات تسجيل وصول الفريق والاستطلاعات مع فرق بعيدة. يقوم DailyBot أيضًا بتتبع دوافع فريقك ويساعدك على الاحتفال بالانتصارات من خلال Kudos. ابدأ مجانًا.
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
SalesboxAI
salesbox.ai
يساعدك Salesbox على اكتشاف النية وإشراكها وتحويلها إلى إيرادات. قم بتسريع نمو خطوط الأنابيب والإيرادات باستخدام منصة وبرامج ABM للمحادثة القائمة على النوايا من Salesbox.
Seismic
seismic.com
تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.
Polly
polly.ai
قم بإشراك فريقك وتمكينه ومواءمته أينما يتم العمل. تمكين التعاون مع استطلاعات الرأي والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وصناديق الاقتراحات وبناء الفريق والمزيد!
APILayer
apilayer.com
سوق API خالي من المتاعب عزز قدرات تطبيقك دون القلق بشأن قابلية التوسع والاستقرار.
Instabot
instabot.io
احصل على عملاء محتملين وعزز تجربة عملائك باستخدام Instabot. منصة سهلة الاستخدام مع روبوتات دردشة قوية وقابلة للتخصيص. إعداد في دقائق.
Teamline
teamline.app
أداة إدارة المشاريع البسيطة لـ Slack. حوّل المحادثات إلى إجراءات بنقرة زر واحدة - قم بإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها في Slack.