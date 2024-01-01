جاتوريد هي علامة تجارية رائدة في مجال المشروبات الرياضية مملوكة لشركة بيبسيكو، وتركز على توفير الترطيب وتجديد الإلكتروليت للرياضيين. يعمل موقع الويب كمركز مركزي لجميع منتجات Gatorade، بما في ذلك تركيبات المشروبات الرياضية المختلفة والمساحيق والأقراص ومواد التغذية الرياضية ذات الصلة. يمكن للزوار تصفح وشراء منتجات جاتوريد مباشرة من خلال الموقع، بما في ذلك الزجاجات والحزم القابلة للتخصيص. يمكن للعملاء الاشتراك في برنامج الولاء Gatorade iD لكسب المكافآت والحصول على مزايا مثل الشحن المجاني. يسلط الموقع الضوء على خبرة جاتوريد في العلوم الرياضية، ويعرض كيف تم تصميم منتجاتها لتغذية الرياضيين وترطيب أدائهم. يعد موقع Gatorade.com بمثابة منصة للتجارة الإلكترونية ومصدر تعليمي للرياضيين والمدربين ومحبي العلامة التجارية الشهيرة للمشروبات الرياضية.

الموقع الإلكتروني: gatorade.com

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