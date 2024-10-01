بدائل - Gatheround

Gather

gather.town

يساعد برنامج Gather الفرق الموزعة على بناء مساحات عمل افتراضية تجمع الجميع معًا. سواء كنت تتعاون في الاجتماعات، أو تعمل مع زملائك، أو تتوقف عند المكتب الرقمي لشخص ما، فإن التواصل مع فريقك يصبح سهلاً ومفعمًا بالحيوية. يتم إنشاء العمل والثقافة ذات النطاق الترددي العالي بغض النظر عن مكان تواجد أعضاء فر...