بدائل - Gatheround
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Gather
gather.town
يساعد برنامج Gather الفرق الموزعة على بناء مساحات عمل افتراضية تجمع الجميع معًا. سواء كنت تتعاون في الاجتماعات، أو تعمل مع زملائك، أو تتوقف عند المكتب الرقمي لشخص ما، فإن التواصل مع فريقك يصبح سهلاً ومفعمًا بالحيوية. يتم إنشاء العمل والثقافة ذات النطاق الترددي العالي بغض النظر عن مكان تواجد أعضاء فر...
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات ال...
Polly
polly.ai
احصل على تعليقات فورية على Slack وMS Teams وZoom وGoogle Meet with Polly. فهو يساعد الفرق من جميع الأحجام على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات، على الفور! نحن نؤمن بعالم يتمتع فيه كل صوت بالقدرة على تغيير العمل، وهدفنا هو جعلهم مسموعين. أكثر من 40% من شركات Fortune 100 تستخدم Polly، مما يع...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals هو تطبيق Microsoft Teams يجمع الأفراد معًا في اجتماعات القهوة الافتراضية لزيادة مشاركة الموظفين وبدء حوارات جديدة وتطوير اتصالات أعمق. يجمع هذا التطبيق زملاء العمل معًا بشكل منتظم، من خلال دردشة فيديو وفنجان من القهوة، لعقد لقاء فردي. يقوم CoffeePals بإعداد مباريات بين الفرق المختلفة لتعز...
SoWork
sowork.com
SoWork هي أداة افتراضية لمكان العمل مصممة للفرق البعيدة التي تتطلع إلى تحسين كفاءتها وإنتاجيتها وتعاونها. توفر الأداة بيئة مكتب افتراضي ذكي حيث يمكن للفرق الاتصال والتواصل والمشاركة في الوقت الفعلي، مما يوفر إحساسًا بالحضور والعفوية والاتصال. يمكن للمستخدمين إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بهم ومساحة ع...
HeyTaco
heytaco.chat
تخلق HeyTaco مكان عمل أكثر حيوية من خلال جمع الأشخاص معًا من خلال التقدير الاجتماعي والمكافآت. سوف تساعد عملة HeyTaco الممتعة والفريدة من نوعها (التاكو) على بناء علاقات أقوى، وتعزيز الروح المعنوية، وزيادة سعادة الفريق بشكل عام. الفوائد الرئيسية: - يعزز التواصل الإيجابي - يبني الصداقة الحميمة - يشجع ...
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
Slides With Friends
slideswith.com
اجمع فريقك معًا واجذب أي جمهور باستخدام أداة العرض التقديمي التفاعلية التي سيحبونها. Slides With Friends عبارة عن مشغل ومنشئ مجموعة شرائح تفاعلية. استخدم مجموعات الألعاب الجاهزة للعب لتجميع فريقك معًا من أجل كسر الجمود وبناء الفريق وتسجيل الوصول والاقتراع والمزيد. أو أنشئ عروضك التقديمية التفاعلية ا...
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Ploito
ploito.com
Ploito – مكتب افتراضي للعمل عن بعد. تطبيق لتنظيم العمل عن بعد باستخدام جهاز اتصال لاسلكي بالفيديو وتأثير الحضور عن بعد ومنع الإرهاق وتتبع صحة الموظفين.