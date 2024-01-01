بدائل - Gartner

SPEEDA Edge

sp-edge.com

استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ SPEEDA Edge، وهو مركز أبحاث ابتكاري رائد يعيد تعريف الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. من خلال الجمع بين المحللين الخبراء وهندسة البيانات القوية والعمليات العالمية في الولايات المتحدة واليابان وسريلانكا، تعمل SPEEDA Edge على تمكين الاستكشاف عبر أكثر من 1000 قطاع صناعي...