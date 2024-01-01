بدائل - Garson.io

Questgen.ai

questgen.ai

Questgen هو منشئ اختبارات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من التقييمات مثل أسئلة الاختيار من متعدد (MCQs)، وأسئلة MCQs ذات الإجابات الصحيحة المتعددة، وأسئلة الصواب/الخطأ، وملء الفراغات، والأسئلة ذات الترتيب الأعلى، والأسئلة المطابقة لما يلي واختبارات تصنيف بلوم وما إلى ذلك بنقرة واحدة. يمكنك ت...