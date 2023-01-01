بدائل - Gamifier
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Compass
getcompass.ai
أتمتة برامج الحوافز الخاصة بك. قم بتسريع المبيعات من خلال برنامجنا الخاص بالألعاب، دون أي متاعب في الدفع.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Cloudapps
cloudapps.com
تعمل تقنية CloudApps Revenue Intelligence على تحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى محرك كامل لإيرادات التحويل. نحن شريك Salesforce AppExchange. ساعد مؤسسونا المشاركون في بناء Salesforce. وقمنا بتطوير نظام أساسي لمعلومات الإيرادات يستغل إمكانات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدم...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.
Pointagram
pointagram.com
Pointagram the gamification tool that increases motivation and team achievements. Keep your team goal-oriented and celebrate great performance together.
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Explode prospecting and recruiting with unique tech, built specifically for Network Marketing by experienced industry leaders. Power your sales and recruiting with Authentic Sharing Technology; designed to increase warm market connections and conversions; tested in the field for over a decade. It’s ...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot is the leading gamification and inventive platform for sales enablement leaders. Easily Manage Million-dollar budgets, send thousands of rewards in seconds, and give your team the best gift of all, the power to choose their prize. Track engagement through your internal marketing campa...
Trivie
trivie.com
Trivie عبارة عن منصة للتعلم كخدمة لقياس المعرفة وإدارتها وتعزيزها. نقوم بذلك من خلال دمج علوم الدماغ والتعلم الاجتماعي والتحليلات القوية لمساعدة الموظفين على تذكر ما يحتاجون إلى معرفته للقيام بوظائفهم بشكل أكثر فعالية مع منح الشركات تحليلات قوية لقياس وإدارة أصولهم المعرفية.
Alysio
alysio.ai
Alysio عبارة عن منصة لإدارة الأداء مصممة لفرق المبيعات وGTM، وتزودك بأدوات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل استباقي، والاعتراف بالتميز، وتعزيز الإشراف الإداري على المندوبين الفرديين. تعمل المنصة على تعزيز المسابقات التي تعتمد على الأداء، وتمكن المديرين من إجراء اجتماعات شخصية فردية، ومراجعات QBR، و...
Goals.com
goals.com
يعد موقع goal.com حلاً بسيطًا وسهلاً لإدارة أداء المبيعات وإدارة إنتاج الفريق. استنادًا إلى فرضية مفادها أن قادة المبيعات المشغولين وفرق المبيعات المشغولة يحتاجون إلى صورة سريعة ودقيقة للمقاييس والأدوات الأساسية للمساعدة في زيادة المبيعات، يوفر موقع goals.com برنامجًا بديهيًا يدمج المعلومات الأساسية...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
حل لإدارة أداء المبيعات لفرق المبيعات المتنامية. من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي تلقائيًا من أنظمتك الرئيسية (CRM وVOIP والمزيد)، توفر OneUp للمبيعات والمديرين رؤى واضحة وتقارير آلية ولوحات الصدارة والمسابقات. تعمل المنصة على تشغيل عروض تلفزيونية غنية لجداول الدوري والبيانات والتصورات والصور وم...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen عبارة عن منصة حديثة لأداء المبيعات تستخدم التلعيب والتصور لتمكين فرق المبيعات من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على تحسين أداء المبيعات وبناء أماكن عمل أكثر سعادة. تم تصميم SalesScreen لمواجهة تحديات عالم المبيعات الحديث. لقد أخبرنا عملاؤنا بمشاكل الصناعة التي ...
Spinify
spinify.com
تم تصنيف Spinify على أنه منصة ألعاب المبيعات رقم 1، وهي تبرز باعتبارها المنصة الوحيدة في دوريتها التي تدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم، مما يحدث ثورة في كفاءة فريق المبيعات وإنتاجيته. تشتهر Spinify بأسعارها الشفافة والواضحة والمرنة لدعم أعمالك في أي مرحلة من مراحل نموها. مع SpinifyGPT، سيكون لدى فريق ا...
FluidAds
fluidads.com
سنعمل على رفع مستوى لعبتك الإعلانية الرقمية طريقة بسيطة لبناء أساليب رقمية ذكية للعثور على العملاء وإشراكهم وتنمية أعمالك.
Raydiant
raydiant.com
يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن منصة لبيانات المبيعات تعمل على أتمتة تسجيل أنشطة المبيعات، وتوفر معلومات عن الإيرادات، وتحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والد...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...