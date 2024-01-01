بدائل - Fuze
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (المعروف سابقًا باسم Hangouts Meet) هي خدمة اتصالات فيديو تم تطويرها بواسطة Google. إنه أحد التطبيقين اللذين يشكلان بديلاً لـ Google Hangouts، والآخر هو Google Chat. خططت Google لبدء إيقاف Google Hangouts في أكتوبر 2019.
Skype
skype.com
Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعية...
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Zoho Cliq
zoho.com
قم بتبسيط اتصالات فريقك لدفع العمل إلى الأمام. يعمل Zoho Cliq على تبسيط عملية التواصل مع فريقك من خلال المحادثات المنظمة والمعلومات التي يسهل العثور عليها ومن خلال الاتصال بالأدوات التي تفضلها.
TeamViewer Web
teamviewer.com
الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.
Whereby
whereby.com
اجتماعات فيديو سهلة بدون تسجيل دخول أو تنزيلات. مؤتمرات الفيديو مع مشاركة الشاشة والتسجيل وغير ذلك الكثير.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Element
element.io
Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Rocket.Chat
rocket.chat
قم بالقيادة باستخدام مركز الاتصالات الذي يسمح بالتحكم الكامل في بياناتك. الكل في نظام أساسي واحد: التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة وDevOps وChatOps.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Zoho Meeting
zoho.com
برنامج عقد المؤتمرات عبر الويب لتلبية احتياجات الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت. Zoho Meeting عبارة عن منصة آمنة للاجتماعات عبر الإنترنت وحل للندوات عبر الإنترنت. مع تحول العالم إلى العمل عن بعد، أصبح أمان وخصوصية التطبيقات عبر الإنترنت، وخاصة برامج مؤتمرات الويب، من الموضوعات المثيرة للقلق. يتبع Z...
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Twilio
twilio.com
Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Gather
gather.town
Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
يوفر FreeConferenceCall.com مؤتمرات صوتية عالية الدقة ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 1000 مشارك. التسجيل للحصول على حساب مجاني.
Amazon Chime
chime.aws
يتيح Amazon Chime للمستخدمين الالتقاء والدردشة عبر الإنترنت، ويتيح Amazon Chime SDK للمطورين إضافة التعاون الصوتي والفيديو إلى تطبيقاتهم.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
crowdcast
crowdcast.io
حيث يتجمع العالم - يمكنك الوصول إلى مجتمعك والمشاركة فيه وتنميته من خلال الأحداث عبر الإنترنت.
Zimbra
zimbra.com
توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.
CallHippo
callhippo.com
يوفر نظام الهاتف الافتراضي للأعمال والمؤسسات أرقام هواتف محلية ومجانية لأكثر من 50 دولة في 3 دقائق.