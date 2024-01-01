بدائل - Fuze

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Google Meet (المعروف سابقًا باسم Hangouts Meet) هي خدمة اتصالات فيديو تم تطويرها بواسطة Google. إنه أحد التطبيقين اللذين يشكلان بديلاً لـ Google Hangouts، والآخر هو Google Chat. خططت Google لبدء إيقاف Google Hangouts في أكتوبر 2019.

Skype

Skype

skype.com

Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعية...

Slack

Slack

slack.com

Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

قم بتبسيط اتصالات فريقك لدفع العمل إلى الأمام. يعمل Zoho Cliq على تبسيط عملية التواصل مع فريقك من خلال المحادثات المنظمة والمعلومات التي يسهل العثور عليها ومن خلال الاتصال بالأدوات التي تفضلها.

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.

Whereby

Whereby

whereby.com

اجتماعات فيديو سهلة بدون تسجيل دخول أو تنزيلات. مؤتمرات الفيديو مع مشاركة الشاشة والتسجيل وغير ذلك الكثير.

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

Element

Element

element.io

Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا

Spike

Spike

spikenow.com

يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

قم بالقيادة باستخدام مركز الاتصالات الذي يسمح بالتحكم الكامل في بياناتك. الكل في نظام أساسي واحد: التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة وDevOps وChatOps.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

برنامج عقد المؤتمرات عبر الويب لتلبية احتياجات الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت. Zoho Meeting عبارة عن منصة آمنة للاجتماعات عبر الإنترنت وحل للندوات عبر الإنترنت. مع تحول العالم إلى العمل عن بعد، أصبح أمان وخصوصية التطبيقات عبر الإنترنت، وخاصة برامج مؤتمرات الويب، من الموضوعات المثيرة للقلق. يتبع Z...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.

Gather

Gather

gather.town

Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.

CallRail

CallRail

callrail.com

تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

يوفر FreeConferenceCall.com مؤتمرات صوتية عالية الدقة ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 1000 مشارك. التسجيل للحصول على حساب مجاني.

Amazon Chime

Amazon Chime

chime.aws

يتيح Amazon Chime للمستخدمين الالتقاء والدردشة عبر الإنترنت، ويتيح Amazon Chime SDK للمطورين إضافة التعاون الصوتي والفيديو إلى تطبيقاتهم.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.

crowdcast

crowdcast

crowdcast.io

حيث يتجمع العالم - يمكنك الوصول إلى مجتمعك والمشاركة فيه وتنميته من خلال الأحداث عبر الإنترنت.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

يوفر نظام الهاتف الافتراضي للأعمال والمؤسسات أرقام هواتف محلية ومجانية لأكثر من 50 دولة في 3 دقائق.

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