Fund Purifier

Fund Purifier

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الموقع الإلكتروني: fundpurifier.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fund Purifier على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحويل أي صندوق إلى حلال بنقرة واحدة الآن يمكن للمسلمين الوصول إلى الآلاف من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة 👇 يستثمر المسلمون فقط في الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن من الصعب معرفة أي الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وذلك لأنه يعتمد على مقاييس مالية معقدة تتغير بمرور الوقت. نحن نأخذ هذا العبء بعيدا تماما.

الموقع الإلكتروني: fundpurifier.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fund Purifier. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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