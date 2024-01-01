بدائل - Functionize

JunoOne

juno.one

العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...