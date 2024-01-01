Functionize

Functionize

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الموقع الإلكتروني: functionize.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Functionize على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآلي فيما يتعلق بالجودة، تمكن Functionize المؤسسات من تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. تم الاعتراف بـ Functionize من قبل Gartner في قائمتها للموردين الرائعين في Agile وDevOps للابتكار، كما أنها موثوقة من قبل المؤسسات الرائدة بما في ذلك Zillow وHewlett Packard وFarmers Insurance وHoneywell وLogitech.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: functionize.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Functionize. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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