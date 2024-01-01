توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآلي فيما يتعلق بالجودة، تمكن Functionize المؤسسات من تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. تم الاعتراف بـ Functionize من قبل Gartner في قائمتها للموردين الرائعين في Agile وDevOps للابتكار، كما أنها موثوقة من قبل المؤسسات الرائدة بما في ذلك Zillow وHewlett Packard وFarmers Insurance وHoneywell وLogitech.

الموقع الإلكتروني: functionize.com

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