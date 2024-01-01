بدائل - Frontify

Pickit

pickit.com

تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات...