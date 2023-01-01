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بدائل - Fresh Proposals

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.

DocHub

DocHub

dochub.com

قم بتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت، واطلب التوقيعات الإلكترونية، وأرسل قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام. إنه محرر PDF في متصفحك ويتكامل مع Google وGmail. قم بالتسجيل على الفور ومجانا.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخار...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم Dropbox Sign) أسهل طريقة لإرسال واستقبال وإدارة التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا. جربها مجانا!

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.

Formstack

Formstack

formstack.com

قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.

Proposify

Proposify

proposify.com

برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

قم بتحميل مستند الآن وقم بتسجيله بشكل قانوني خلال دقائق. Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني يجعل التوقيعات بسيطة للغاية.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.

signNow

signNow

signnow.com

التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.

Nusii

Nusii

nusii.com

توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.

Paddle

Paddle

paddle.com

مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.

Eversign

Eversign

eversign.com

التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!

Loopio

Loopio

loopio.com

قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتجها الرائد في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات عائد الاستثمار ويقيس جهود الاستد...

Skribble

Skribble

skribble.com

قم بالتوقيع إلكترونيًا باستخدام Skribble. صالحة قانونيًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استضافتها بشكل آمن في سويسرا.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.

Quoter

Quoter

quoter.com

لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.

Concord

Concord

concordnow.com

يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...

Encyro

Encyro

encyro.com

يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...

Signable

Signable

signable.co.uk

يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإل...

Contractify

Contractify

contractify.io

برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.

Upwex

Upwex

upwex.io

ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).

RSign

RSign

rsign.com

سهل للموقعين يعني مرسلين سعداء. يقوم RSign eSign بتحويل المستندات والنماذج إلى تجارب توقيع إلكتروني موجهة وأنيقة.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.

Jiga

Jiga

jiga.io

قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...

Zbizlink

Zbizlink

zbizlink.com

Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...

Scaido.io

Scaido.io

scaido.io

A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot

Propoze

Propoze

propoze.app

Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...

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