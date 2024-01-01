FreeSubtitles.Ai هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء ترجمات لمحتوى الصوت والفيديو مجانًا. إنه متاح على GitHub ويوفر خيارات متعددة، بما في ذلك الإدخال التلقائي لرابط التنزيل واختيار اللغة والنموذج لمستويات دقة مختلفة والترجمة إلى لغات مختلفة. تتيح الأداة للمستخدمين تحميل ملفات يصل حجمها إلى 300 ميجابايت كحد أقصى ومدتها ساعة واحدة، بينما يمكن للمستخدمين المدفوعين تحميل ملفات يصل حجمها إلى 10 جيجابايت ومدتها 10 ساعات. الحد الأقصى لمبلغ قائمة الانتظار هو صفر، وهناك أربع مهام نشطة قيد التشغيل. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى مقدمة قائمة الانتظار عن طريق اختيار الميزات المدفوعة. توفر الأداة 111 خيارًا للغة، بما في ذلك الاكتشاف التلقائي لتحقيق الكفاءة المثلى، والقدرة على الاختيار بين تسعة نماذج متفاوتة الحجم والدقة، مع توفر النماذج الأكبر دقة أكبر ولكنها تستغرق وقتًا أطول. توفر الأداة أيضًا ترجمة إلى لغات مختلفة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للغاية للمستخدمين ذوي الجماهير الدولية. الأداة مجانية للاستخدام لملف يصل حجمه إلى 300 ميجابايت ولمدة تصل إلى ساعة واحدة، بينما توفر الميزات المدفوعة مرونة أكبر. تتطلب الأداة من المستخدمين تحديد أو إسقاط ملف الصوت أو الفيديو وتحديد الخيارات الضرورية قبل بدء عملية النسخ. بشكل عام، يعد Transcribe File أداة موثوقة تولد ترجمات بدقة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمنشئي المحتوى ذوي الموارد المحدودة.

الموقع الإلكتروني: freesubtitles.ai

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