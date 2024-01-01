FreeSubtitles.Ai

FreeSubtitles.Ai

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: freesubtitles.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FreeSubtitles.Ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

FreeSubtitles.Ai هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء ترجمات لمحتوى الصوت والفيديو مجانًا. إنه متاح على GitHub ويوفر خيارات متعددة، بما في ذلك الإدخال التلقائي لرابط التنزيل واختيار اللغة والنموذج لمستويات دقة مختلفة والترجمة إلى لغات مختلفة. تتيح الأداة للمستخدمين تحميل ملفات يصل حجمها إلى 300 ميجابايت كحد أقصى ومدتها ساعة واحدة، بينما يمكن للمستخدمين المدفوعين تحميل ملفات يصل حجمها إلى 10 جيجابايت ومدتها 10 ساعات. الحد الأقصى لمبلغ قائمة الانتظار هو صفر، وهناك أربع مهام نشطة قيد التشغيل. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى مقدمة قائمة الانتظار عن طريق اختيار الميزات المدفوعة. توفر الأداة 111 خيارًا للغة، بما في ذلك الاكتشاف التلقائي لتحقيق الكفاءة المثلى، والقدرة على الاختيار بين تسعة نماذج متفاوتة الحجم والدقة، مع توفر النماذج الأكبر دقة أكبر ولكنها تستغرق وقتًا أطول. توفر الأداة أيضًا ترجمة إلى لغات مختلفة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للغاية للمستخدمين ذوي الجماهير الدولية. الأداة مجانية للاستخدام لملف يصل حجمه إلى 300 ميجابايت ولمدة تصل إلى ساعة واحدة، بينما توفر الميزات المدفوعة مرونة أكبر. تتطلب الأداة من المستخدمين تحديد أو إسقاط ملف الصوت أو الفيديو وتحديد الخيارات الضرورية قبل بدء عملية النسخ. بشكل عام، يعد Transcribe File أداة موثوقة تولد ترجمات بدقة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمنشئي المحتوى ذوي الموارد المحدودة.

الموقع الإلكتروني: freesubtitles.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FreeSubtitles.Ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Easyssub

Easyssub

easyssub.com

Splitmysong

Splitmysong

splitmysong.com

TurboScribe

TurboScribe

turboscribe.ai

Sonix

Sonix

sonix.ai

SongDonkey.

SongDonkey.

songdonkey.ai

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

Verbalate

Verbalate

verbalate.ai

SubEasy.ai

SubEasy.ai

subeasy.ai

Aivoov

Aivoov

aivoov.com

Beey

Beey

beey.io

YOUS

YOUS

yous.ai

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية