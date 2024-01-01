FreeImages

FreeImages

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الموقع الإلكتروني: freeimages.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

FreeImages.com هو موقع مجاني للصور، يقدم مجموعة متنوعة من الصور عالية الجودة، بما في ذلك الصور والمتجهات والقصاصات الفنية والأيقونات وملفات PSD. إنه يلبي احتياجات جمهور واسع، ويخدم المصممين والمحررين والمهنيين المبدعين وأي شخص يحتاج إلى الأصول المرئية دون أي تكلفة. تم إثراء موقع FreeImages.com من خلال الاندماج مع مواقع التوضيح. في تطور تحويلي، قامت FreeImages.com بتوسيع عروضها بشكل كبير من خلال الدمج مع ستة مواقع رائدة للرسوم التوضيحية: Clipart.me، Findicons، Vector.me، 365PSD، ClipartLogo وVectorHQ. لقد غمر هذا الاتحاد الاستراتيجي منصتنا بمجموعة موسعة من المتجهات والقصاصات الفنية والأيقونات وملفات PSD. هذه الموارد القيمة متاحة الآن بسهولة للارتقاء بمشاريعك الإبداعية دون تكلفة.

الموقع الإلكتروني: freeimages.com

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