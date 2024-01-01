يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Freebiesbug على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Freebiesbug هي مدونة لتصميم الويب تعرض موارد تصميم مجانية عالية الجودة مثل ملفات PSD وقوالب مواقع الويب بتنسيق HTML والخطوط وغيرها من الأشياء الرائعة.

الموقع الإلكتروني: freebiesbug.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Freebiesbug. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.