Frameright

Frameright

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الموقع الإلكتروني: frameright.io

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Frameright هي أداة تمكن المبدعين والمطورين والشركات من ضمان عرض صورهم بالحجم المثالي لكل حاوية وشاشة. تعالج الأداة التحدي المتمثل في عدم عرض الصور على النحو المقصود بسبب اختلاف متطلبات حجم القناة والشاشة على الويب. باستخدام تقنية التحكم في عرض الصور (IDC) الخاصة بـ Frameright، تصبح الصور ذكية وقابلة للتكيف، بغض النظر عن مكان نشرها. يعمل الذكاء الاصطناعي المخصص للأداة على تشغيل واجهة سهلة الاستخدام (UI)، مما يسمح بمعالجة الصور بسرعة وسلاسة. يتم حفظ التعليمات في حقول البيانات الوصفية لكل ملف، ويمكن الوصول بسهولة إلى معلومات حجم الصورة الصحيحة من خلال المكتبات والمكونات مفتوحة المصدر. يعمل Frameright على تحسين سير عمل معالجة الصور وأصول إثباتات المستقبل مع التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية. يعمل IDC على تسهيل الاتصال بين الأجزاء المختلفة لعملية الإنتاج، مما يجعل نشر الصور اليومية وتجديد التخطيط أمرًا سهلاً. يعمل Frameright على تمكين منشئي المحتوى، مما يوفر تحكمًا أساسيًا في القصص المرئية ويضمن ظهور الصور على النحو المنشود. فهو يوفر دقة البكسل وتأطير الصور المستند إلى التعليمات البرمجية للمطورين، دون الحاجة إلى اختراق CSS. يمكن للشركات زيادة قيمة أصولها إلى الحد الأقصى وتجنب الأخطاء المكلفة. إن IDC هو نظام بيئي مفتوح يعطي الأولوية لإعادة الصور وصانعي الصور إلى السيطرة. يقدم Frameright ذكاءً اصطناعيًا فريدًا يفهم الأنماط الفردية، مما يجعل المستخدمين متميزين عن الآخرين. تم تصميم الأداة للعمل بسلاسة مع مختلف الصناعات، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي وإنشاء المحتوى وتطوير الويب.

الموقع الإلكتروني: frameright.io

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