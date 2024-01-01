FramerBite

FramerBite

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: framerbite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FramerBite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم ببناء وشحن مواقع الويب الحديثة بسرعة في Framer. نحن نبني قوالب ومكونات Framer مجانية ومتميزة تساعدك على تسريع عملية إنشاء موقع الويب الخاص بك داخل Framer.

الموقع الإلكتروني: framerbite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FramerBite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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