بدائل - Fotaflo
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Taboola
taboola.com
تطبيق وحدة تحكم إدارية للناشرين والمعلنين في Taboola
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
ShareThis
sharethis.com
أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Talkable
talkable.com
برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Paper.li
paper.li
قم ببناء تواجدك الرقمي في دقائق. سنقدم لك محتوى لمشاركته كل يوم. وموقع ويب متجدد دائمًا.
BrandChamp
brandchamp.io
يتم بناء العلامات التجارية المزدهرة مع السفراء. برنامج إدارة سفير العلامة التجارية الكل في واحد والذي يتكامل مع Shopify وAmazon وWooCommerce.
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
Storipress
storipress.com
النظام الأساسي لإنشاء المحتوى وإدارته والذي يعمل على تبسيط عملية التحرير الخاصة بك والتكيف مع جمهورك. بفضل ميزات مثل طرق عرض كانبان الأصلية والتقويم، ومنشئ المواقع، وعمليات التكامل المعززة للإيرادات، وأدوات تحسين محركات البحث القوية، تتيح لك Storipress إمكانية وضع علامة تجارية لجمهورك.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. تعد Rewardful طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
ReferralCandy
referralcandy.com
تخيل أن عملائك يساعدونك في تحقيق مبيعات جديدة! إحالات العملاء هي المفتاح للتسويق الفيروسي والأعمال التجارية المزدهرة. مع ReferralCandy، يمكنك جلب هذه القوة المذهلة لتأثير الأقران إلى متجرك الخاص.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Smile.io
smile.io
حول عملاء المرة الأولى إلى عملاء دائمين باستخدام تطبيق الولاء الأكثر ثقة في العالم. أكثر من 125 مليون متسوق يكسبون نقاطًا من خلال Smile. أعط الناس ما يحبون.
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. من خلال برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper و...
Waapiti
waapiti.eu
اكتشف المنصة المثالية لإدارة أي شاشة بسرعة وسهولة. في أي وقت ومن أي مكان. هذا صحيح، بلا حدود.
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤد...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - الكل في واحد منصة الإبداع والتسويق. تكافح فرق التسويق لإنجاز عملها ناهيك عن توسيع نطاق جهودها التسويقية. يعد سرد القصص في عالم الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عملية مرهقة وفوضوية، حيث يشارك فيها عدد كبير جدًا من الأشخاص المختلفين، والأدوات اللازمة للإدارة، والعديد من المشكلات...
Shareaholic
shareaholic.com
نحن فريق عالمي مخصص لمساعدة العلامات التجارية والناشرين على إشراك جماهيرهم في كل زيارة للموقع الإلكتروني. تعمل Shareaholic في مجال الأعمال التجارية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحب ما نقوم به ونعيش من أجل إسعاد عملائنا. لقد فازت مجموعة منتجاتنا بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة (بما في ذلك من معهد...
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين.
Referral Rocket
referralrocket.io
تقدم Referral Rocket منصة للشركات لإطلاق وإدارة حملات برامج الإحالة الفعالة للغاية. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمناصرة العملاء، مما يؤدي إلى النمو الهائل وزيادة اكتساب العملاء.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشار...
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Herdify
herdify.com
Herdify هي شركة تحليلات سلوكية تكتشف أين تشكلت المجتمعات حول العلامات التجارية. وبهذا المعنى، لا يعني المجتمع معجبي وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الولاء أو بيانات إدارة علاقات العملاء. ويعني مجتمعات العالم الحقيقي (الشوارع والبلدات والمدن) التي يعيش فيها الناس. حتى في عالمنا الرقمي الأول، فإن هذه...
Harviist
harviist.com
في Harviist، نؤمن أنه من أجل التغلب على الضوضاء، فإن مستقبل التسويق الفعال يكمن في التوصيات الأصلية والعضوية والجديرة بالثقة. من أجل الاستفادة من قوة إحالات العملاء، قمنا بإنشاء منصة إضافية بسيطة وبأسعار معقولة ستمكنك من إنشاء وتتبع حملات الإحالة ببضع نقرات فقط. 83% من العملاء المحتملين يثقون في توص...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
تعمل Genius Referrals على أتمتة عمليات الإحالة الخاصة بك، وإنشاء مؤيدين للعلامة التجارية، وتساعدك على تنمية أعمالك بوقت وتكلفة ومتاعب أقل. فهو يتكامل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، ويعمل على أتمتة عملية الإحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمحبطة، ويحول عملائك إلى مؤيدين للعلامة التجارية. ن...
Affilae
affilae.com
Affilae عبارة عن منصة تابعة تعمل على تمكين المعلنين والشبكات والمشترين من إنشاء شبكة تابعة مخصصة وآمنة خاصة بهم.
Retainful
retainful.com
يمكنك استعادة عربات التسوق المهجورة، وكسب العملاء مرة أخرى، وزيادة المبيعات المتكررة من خلال تسويق أفضل عبر البريد الإلكتروني. أرسل رسائل بريد إلكتروني تجذبك وتحوّلها - دون عناء.
ReferIn
referin.com
ReferIn هي أداة للذهاب إلى السوق تمكن فرق المبيعات من إنشاء خطوط أنابيب من خلال المقدمات الدافئة للعملاء (بدلاً من الاعتماد على التواصل البارد منخفض التحويل). تحدد ReferIn جميع الفرص المتاحة للتعريفات الدافئة في شبكات المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمستشارين والموظفين لديك. يؤدي هذا عادةً إلى فتح...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals هو أفضل برنامج إحالة وهو سهل الإعداد وبأسعار معقولة. InviteReferrals موثوق بها من قبل 10 آلاف من المؤسسات والشركات الصغيرة بما في ذلك Microsoft وMotorola وFoursquare وDominos وCola-cola وAmerican Express وSky وMozilla وهي أسماء قليلة وتشغيل الحملة منذ عام 2009. الميزات -إحالات غير مح...
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكاف...
Partnero
partnero.com
برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام ...
Referral Rock
referralrock.com
احصل على المزيد من العملاء باستخدام برنامج تسويق الإحالة الأفضل في فئته والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع عملك. قم بأتمتة الطلب، وتعزيز المشاركات المتعددة، ومواءمة الحوافز، والتحويل إلى مبيعات، ثم كرر ذلك لبرنامج إحالة ذاتي التغذية سريع الانتشار. قم بتشغيل برامج إحالة الأصدقاء والمؤثرين والشركاء لأي عمل ت...
Loyoly.io
loyoly.io
نعتقد أن ارتفاع تكاليف الاستحواذ ناتج عن نموذج التسويق القديم من العلامة التجارية إلى المستهلك. وقتها من أجل التغيير. يبحث المستهلكون عن العلاقة الحميمة والثقة، وينظرون إلى أقرانهم للحصول على توصيات حول المنتج. يمكن أن تكون برامج الإحالة التقليدية غير كافية، مما يجعلك تشعر بالانفصال عن علامتك التجار...
Kickbooster
kickbooster.me
حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster ...